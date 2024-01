Wohnhausbrand - Eine tote Person aufgefunden - Kripo ermittelt zur Ursache

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in Kleinostheim gerufen. Bei der Brandbekämpfung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person im Haus vor, für die jede Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.

Gegen kurz nach 07:00 Uhr verständigten Anwohner den Notruf, nachdem sie Flammen in dem Reihenendhaus in der Bassenser Straße festgestellt hatten. Streifen der Aschaffenburger Polizei machten sich umgehend auf den Weg zur Einsatzörtlichkeit. Die regionalen Feuerwehren waren bereits wenige Minuten nach der Mitteilung mit den Löscharbeiten zugange. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnhaus in Vollbrand.

Die Feuerwehrleute stießen bei der Brandbekämpfung im Inneren des Hauses auf eine leblose Person, bei der schließlich nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Dem Sachstand nach dürfte es sich dabei um den 77 Jahre alten Hausbewohner handeln.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg haben noch vor Ort die Untersuchungen zu dem Ausbruch des Feuers und den Hintergründen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.

Die Bassenser Straße und auch Teile der angrenzenden Goethestraße waren für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Versuchter Firmeneinbruch - Kein Beuteschaden

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend hatte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Firma verschafft. Der Täter entfernte sich ohne Beute und entkam unerkannt.

Am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr, hatte ein Anwohner die aufgebrochene Tür einer Lagerhalle in der Straße "Am Kirschbaum" bemerkt. Der Zeuge reagierte richtig und informierte unmittelbar die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der oder die Täter nicht mehr aufgefunden werden. Beute machte der Unbekannte nicht, hinterließ jedoch Sachschaden in einem unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zu der fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch Nachgang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter versucht die Terrassentür einer Wohnung aufzuhebeln. Der Täter gelangte nicht in das Anwesen. Die Aschaffenburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat der Einbrecher zwischen 15:45 Uhr und 17:15 Uhr versucht, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Sodener Straße aufzuhebeln. Die Tür wurde hierbei beschädigt, in die Wohnung gelangte der Täter hingegen nicht. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer zu der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Mittwochs, von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein weißer Audi A3 beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Parkhaus in der Bodelschwinghstraße.



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Mittwochs, zwischen 09:30 Uhr und 21:30 Uhr, wurde ein schwarzer 3er BMW beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit in der Junckerstraße Ecke Dunzerstraße.



ASCHAFFENBURG. Ein schwarzer VW Arteon wurde am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 17:15 Uhr bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Parkhaus des Klinikums am Hasenkopf auf Ebene 3.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.