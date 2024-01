24. Täterfestnahme nach Einbruch in Kiosk – Schwanthalerhöhe

Am Montag, 01.01.2024, gegen 18:30 Uhr, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Schwanthalerhöhe. Hier entwendete er Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdächtige zeitnah identifiziert und am Dienstag, 02.01.2024, am Gollierplatz vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

25. Raub einer Jacke – Aubing

Am Montag, 01.01.2024, gegen 02:40 Uhr, war ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf dem Heimweg. Im Bereich der Helmut-Schmidt-Allee traf er auf eine ihm unbekannte Personengruppe. Dem äußeren Anschein nach handelt es sich um Jugendliche.

Einer der sieben bis zehn Personen hielt ihn unvermittelt fest und nahm ihn in den Schwitzkasten während ein anderer ihm seine Jacke auszog, in der sich zudem hochwertige Kopfhörer befanden. Im Anschluss kam der 19-Jährige der Aufforderung der Personengruppe, sich zu entfernen, nach und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Der 19-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen ergaben keine Hinweise. Eine nähere Beschreibung der Personen war dem 19-Jährigen nicht möglich.

Die erbeutete Jacke samt Kopfhörern hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 21 (Raubdelikte) dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wiesentfelser Straße, Helmut-Schmidt-Allee, Bodenseestraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

26. Trickdiebstahl – Deisenhofen

Am Mittwoch, 03.01.2024, klingelten gegen 13:00 Uhr zwei unbekannte Männer an der Eingangstüre eines Wohnhauses einer über 80-Jährigen und baten sie um etwas zu trinken. Als die Rentnerin ein Glas Wasser holte, folgte ihr einer der Männer in die Küche, während der andere im Flur wartete. Nachdem er ausgetrunken hatte, verließen beide das Wohnanwesen in Richtung Tölzer Straße.

Im Nachgang stellte die über 80-Jährige das Fehlen ihrer Geldbörse fest, die sich in ihrer im Flur abgelegten Handtasche befunden hatte. In der Geldbörse befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, sowie persönliche Dokumente. Die Rentnerin verständigte die Polizei über den Notruf 110 nachdem sie den Diebstahl festgestellt hatte.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, sprach gebrochen Deutsch, indisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem olivgrünen Parka

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, dick, sprach gebrochen Deutsch, indisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem schwarzen Parka mit Kapuze

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hinteres Gleißental, Bergstraße, Tölzer Straße, Josefstraße (Deisenhofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

27. Eigentumskriminalität; Ermittlungen eines Tatverdächtigen mittels DNA-Abgleich

Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit des Kommissariats 52 in Kooperation mit den Fachkräften der Spurensicherungsmaßnahmen und -auswertungen des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten drei zurückliegende Einbrüche in gewerblich genutzte Objekte einem 40-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mittels DNA-Abgleich zweifelsfrei zugeordnet werden.

Fall 1: Der 40-Jährige entwendete Baumaschinen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro von einem Firmengelände in der Lerchenau.

Fall 2: Der 40-Jährige entwendete diverse Haushaltsgeräte im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Ladengeschäft in der Lerchenau.

Fall 3: Der 40-Jährige entwendete mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Ladenlokal in der Schwanthalerhöhe.

Der Tatverdächtige war zuletzt wegen eines Ladendiebstahls im März 2023 polizeilich in Erscheinung getreten. Der 40-Jährige befindet sich seitdem in Haft.

Das Kommissariat 52 führt die Ermittlungen fort.

28. Einbruchsdiebstahl aus Baustellen durch DNA geklärt – München

Im April 2023 kam es auf Großbaustellen in Feldmoching und Neuhausen zu Aufbrüchen von Bau- und Bürocontainern. Erbeutet wurden jeweils Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Mittels detaillierter Spurensicherungsmaßnahmen konnten entsprechende Spuren festgestellt werden. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt konnten diese nun einem 23-jährigen rumänischen Staatsangehörigen zugeordnet werden, der bereits überregional wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 52 dauern an.