WACHENROTH. (18) Ein Unbekannter bedrohte in der Nacht zum Donnerstag (04.01.2024) an der Tank- und Rastanlage Steigerwald Nord (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einen 49-jährigen Mann und entwendete ihm unter anderem Bargeld. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der 49-Jährige parkte sein Fahrzeug im Bereich des Raststättengebäudes der Tank- und Rastanlage Steigerwald Nord (BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt). Gegen 03:45 Uhr klopfte ein unbekannter Mann an der Fahrertür. Als der Geschädigte die Tür öffnete, bedrohte ihn der Unbekannte mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Geld. Im weiteren Verlauf nahm der Mann eine Tasche, in der sich unter anderem mehrere Hundert Euro Bargeld befanden, an sich und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Alarmierte Streifen der Verkehrspolizei Erlangen fahndeten umgehend nach dem flüchtigen Mann. Die Beamten wurden hierbei durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Höchstadt an der Aisch und Forchheim sowie durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Männlich, etwa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, athletische Figur, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug einen Pullover mit roten und schwarzen Akzenten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler