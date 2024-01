MITTELFRANKEN. (17) Aktionen und Proteste von Landwirten - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Günther Felßner und der Vorsitzende des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern e.V." Claus Hochrein geben Statements ab - Einladung an die Presse



Der Bauernverband hat eine deutschlandweite Aktionswoche angekündigt. Der Bayerische Bauernverband organisiert in Abstimmung mit dem Verein 'Landwirtschaft verbindet Bayern e.V.' ab Montag, den 8. Januar 2024, mehrere große Demonstrationen in Bayern. In München wird zum Auftakt eine Versammlung mit 5.000 angezeigten Teilnehmern stattfinden. Darüber hinaus sind in der kommenden Woche bayernweit zahlreiche weitere Versammlungen von unterschiedlichen Veranstaltern geplant.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Günther Felßner und der Vorsitzende des Vereins 'Landwirtschaft verbindet Bayern e.V.' Claus Hochrein werden dazu am

Freitag, den 5. Januar 2024, um 11:00 Uhr

im Raum 0.36 des Polizeipräsidiums Mittelfranken,

Jakobsplatz 5, 90402 Nürnberg,

Statements abgeben. Der Innenminister wird dabei auch auf die Vorbereitungen der Polizei eingehen, um den störungsfreien Ablauf der Versammlungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen der Bevölkerung zu minimieren.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen.