BAMBERG. Am Mittwochabend fand ein Polizeieinsatz im Bereich der Kapuzinerstraße statt.

Dort befand sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand und schloss sich gegen 17 Uhr in seiner Wohnung ein. Die Polizei ging von einer möglichen Eigengefährdung des Herren aus. Aufgrund der unklaren Lage wurde zur Unterstützung der Beamten eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen, die den 66-Jährigen in den Abendstunden unverletzt aus dem Haus holte. Er befindet sich nun in medizinischer Versorgung. Für die Anwohner bestand keine Gefahr. Gegen 21.45 Uhr war der Polizeieinsatz wieder beendet.