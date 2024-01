NEUTRAUBLING, LKR. REGENSBURG. Ein Neutraublinger erstattete Anzeige, da er nach dem Besuch einer Bar verletzt und seine Kette geraubt wurde.

Ein 34-jähriger Neutraublinger besuchte am Samstagabend, 29. Dezember, eine Bar am St.-Michael-Platz in Neutraubling. Nachdem er diese gegen 23:00 Uhr verlassen hatte, sei er in der Nähe von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Dieser entwendete hierbei seine Goldkette. Der Neutraublinger wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses kurze Zeit später wieder verlassen. Am Nachmittag entschloss er sich zur Anzeigenerstattung. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren und führt Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.