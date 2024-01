REGENSBURG. Ein Mann forderte von einem 23-Jährigem Geld. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes.

Am Dienstagabend, 2. Januar, war ein 23-jähriger Regensburger zusammen mit einer Frau zu Fuß in der Hermann-Geib-Straße unterwegs. Gegen 19:50 Uhr begegnete ihnen ein Mann, welcher ihm aus seinem privaten Umfeld bekannt war und Geld forderte. Der Regensburger rannte weg und flüchtete in ein Geschäft. Der unbekannte Mann soll ein Messer bei sich getragen haben. Zu einer Drohung hiermit sei es jedoch nicht gekommen. Auch wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Raubdeliktes. Sie bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.