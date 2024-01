0032 – Unfall auf A8

BAB A8 / AS Dasing / FR Stuttgart – Am gestrigen Dienstag (02.01.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 09.00 Uhr war ein 61-jähriger Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Lkw umkippte. Hierbei verteilte sich das geladene Getreide des Lkws über mehrere Fahrstreifen. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden von rund 82.000 Euro.

Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden und war für mehrere Stunden nur auf dem linken Fahrstreifen befahrbar.

0033 – Sachbeschädigung

Stadtbergen – Am Dienstag (02.01.2024), zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung.

Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten ein Fenster eines Imbissstandes in der Hagenmähderstraße an. Hierbei wurden die Jalousie sowie das Küchenfenster angeschmolzen. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet unter 0821/323-2610 um Hinweise.

0034 – Pkw-Brand

Obergriesbach – Bereits am Samstag (30.12.2023), gegen 23.00 Uhr, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Pkw Am Bahnhof in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Obergriesbach konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Anwohner beobachteten, dass gegen 22.50 Uhr im dortigen Bereich pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet unter 0821/323-3810 um weitere Zeugenhinweise.