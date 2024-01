Lkw-Fahrer mit über drei Promille am Steuer - Führerschein gefälscht - Polizei beendet Fahrt auf A3

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Berufskraftfahrer hat am Dienstagabend genau richtig gehandelt, als er einen anderen Lkw "Schlangenlinien" fahren sah. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zog den Fahrer aus dem Verkehr.

Dem aufmerksamen Zeugen war gegen 21:15 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Süden ein Sattelzuggespann aufgefallen, dass mehrere Fahrspuren für sich in Anspruch nahm und augenscheinlich beinahe die Leitplanke touchiert hätte. In der Folge verständigte er die Polizei, die sich der Sache annahm.

Die Streife der Verkehrspolizei konnte den auffällig fahrenden Lkw schnell im Bereich der Anschlussstelle Weibersbrunn feststellen und anhalten. Der Grund für die Fahrweise des 44-jährigen Kraftfahrers war rasch zu erkennen. Ein Vortest ergab einen Wert, der mehr als drei Promille Alkohol im Blut des Mannes erwarten lässt. Eine Blutentnahme wird hier Klarheit bringen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle mussten die Polizisten zudem feststellen, dass der 44-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Den Führerschein, den der Mann vorzeigte, erkannten die Beamten als Fälschung. Er wurde als Beweismittel sichergestellt.

Der Sattelzug musste stehen bleiben. Gegen den Fahrer wird nun unter andere wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits in der Zeit zwischen dem 21. Dezember, 22:30 Uhr, und dem 22. Dezember, 07:20 Uhr, wurde ein weißer VW Polo in der Schulstraße offenbar mutwillig zerkratzt.



ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte die Scheibe eines Mobilfunkgeschäfts in der Herstallstraße eingeworfen. Dem Sachstand nach wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt bei etwa 04:15 Uhr.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz des ICO in der Mainhausener Straße wurde am Dienstag zwischen 14:05 Uhr und 23:05 Uhr grauer Pkw der Marke Ford an der Beifahrerseite angefahren.



ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag ist es gegen 18:10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Erlenbach und Elsenfeld zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw im Gegenverkehr gekommen. Der Fahrer eines beteiligten grauen Minis wollte den Schaden vor Ort regulieren. Der weitere, noch gänzlich unbekannte Pkw fuhr jedoch ohne anzuhalten davon.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.