17. Staatsschutzrelevantes Graffiti – Moosach

Am Samstag, 30.12.2023, gegen 22:30 Uhr, verständigten Passanten den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass eine männliche Person auf der Fahrbahn der Bunzlauer Straße mit Sprühfarbe einen mehrere Meter breiten Schriftzug anbrachte. Die verständigten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 44-Jährigen mit Wohnsitz in München. Als der 44-Jährige von den Polizeibeamten durchsucht werden sollte, widersetzte er sich und ging einen der Polizeibeamten körperlich an. Der 44-Jährige wurde daraufhin unter Anwendung von unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei wurde niemand verletzt. Bei der Durchsuchung wurden Beweismaterial sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt.

Gegen den 44-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 4 geführt.

18. Volksverhetzung – Schwabing

Am Sonntag, 31.12.2023, gegen 05:30 Uhr, kam es im Bereich der Ingolstädter Straße aus bislang noch nicht genau geklärter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast. Im Verlauf der Auseinandersetzung verhielt sich der Fahrgast aggressiv und tätigte Äußerungen mit antisemitischem Inhalt.

Nachdem der Polizeinotruf 110 durch einen weiteren unbeteiligten Taxifahrer verständigt worden war, konnte der Fahrgast durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 24-Jährige leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zudem trat er mit dem Fuß gegen einen der eingesetzten Beamten und bedrohte und beleidigte diesen verbal.

Da sich der 24-Jährige im weiteren Verlauf psychisch auffällig verhielt, wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Es wurden Verfahren wegen Volksverhetzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 geführt.

19. Gefährliche Körperverletzung – Ramersdorf



Am Montag, 01.01.2024, gegen 00:15 Uhr, traf ein 35-Jähriger auf einen 38-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München). Wegen einer Sylvesterrakete gerieten sie in Streit.

Dabei schlug der 35-Jährige dem 38-Jährigen ins Gesicht, welcher dadurch zu Boden ging. Im Weiteren trat der 35-Jährige dem nun am Boden liegenden 38-Jährigen gegen den Kopf. Im Anschluss entfernte er sich vom Tatort. Der 38-Jährige hatte durch den Vorfall das Bewusstseins verloren und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die zwischenzeitlich durch unbeteiligte Zeugen verständigten Polizeibeamten konnten den 35-Jährigen in der Nähe des Tatortes ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen obliegen dem Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzung).

20. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Milbertshofen

Im Laufe des Montags, 01.01.2024, fuhr ein 36-jähriger Mann mit Wohnsitz in Speyer (Rheinland-Pfalz) nach München, um mit seinem 45-jährigen Bekannten einen vergangenen Streit zu klären.

In München, gegen 20:00 Uhr angekommen, verschaffte sich der 36-Jährige gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des 45-Jährigen, um anschließend mit einem mitgeführten Beil in Richtung des Kopfes seines Bekannten zu schlagen. Der 45-Jährige konnte den Schlag abwehren, den 36-Jährigen zu Boden bringen und bis zum Eintreffen der von ihm über den Notruf 110 verständigten Polizei festhalten. Der 45-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste durch einen Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

Der 36-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Richter erließ mittlerweile Haftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Der Sachverhalt wurde zunächst als gefährliche Körperverletzung aufgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde jedoch das Delikt seitens der Staatsanwaltschaft München I als versuchter Totschlag bewertet.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden deswegen vom Kommissariat 11 übernommen.

21. Wohnungseinbruch – Milbertshofen

Zwischen Freitag, 29.12.2023, 12:00 Uhr und Dienstag, 02.01.2024, 23:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Milbertshofen.

Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Mit einer Beute aus hochwertigen Uhren und mehreren Tausend Euro Bargeld gelang es ihnen unerkannt zu entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schmalkaldener Straße, Oberhofer Platz, Vogelhartstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

22. Fußgänger wird von Pkw erfasst; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in Regensburg mit einem Pkw Audi die Lerchenauer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Bushaltestelle Olympiazentrum hielten zu diesem Zeitpunkt zwei Linienbusse.

Ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München trat zwischen den beiden Bussen hindurch auf die Fahrbahn und kollidierte hierbei mit dem herannahenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw wurde leicht beschädigt und war aufgrund einer defekten Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

23. Größerer Polizeieinsatz – Unterhaching

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 21:15 Uhr, informierte eine Angehörige des Sicherheitsdienstes einer Gemeinschaftsunterkunft in Unterhaching den Notruf der Polizei darüber, dass eine Personengruppe, bestehend aus ukrainischen Staatsangehörigen (Alter zwischen 20 Jahren und 41 Jahren) und einem 26-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen in Streit geraten war und es nun zu körperlichen Auseinandersetzungen käme.

Daraufhin wurde mehrere Streifen an den Einsatzort beordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Lage beruhigt hatte. Bei allen beteiligten Personen wurden die Personalien festgestellt. Gegen den 26-jährigen Aserbaidschaner und einen 41-jährigen Ukrainer wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung sowie einer Bedrohung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.