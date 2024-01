OFFENBERG, A3, LKR. DEGGENDORF. Am 29.12.2023 konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion an der A3 einen Teleskoplader sicherstellen, nachdem dieser vom Geschädigten selbst geortet werden konnte.

Der Lader der Marke Manitou im Wert von ca. 80.000 Euro wurde am Abend des 28.12.2023 bei der Polizei in Dietzenbach als gestohlen gemeldet. Dem Geschädigten gelang es, seinen Teleskoplader am Vormittag des 29.12.2023 an der A3 bei Wörth a.d.Donau über GPS zu orten. Er bewegte sich in Richtung Straubing. Die Polizeieinsatzzentrale in Straubing wurde darüber gegen 09.15 Uhr informiert. Im Rahmen der sofortigen Fahndung durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf sowie der Autobahnpolizeistation Kirchroth konnte ein Lkw mit Sattelanhänger, unter dessen Plane der Tieflader letztlich transportiert wurde, am Parkplatz Kronawitt bei Offenberg angehalten werden.

Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich um den gestohlen gemeldeten Teleskoplader aus Dietzenbach handelte. Der Lader wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Das Kranfahrzeug sollte mittels Spedtion nach Kroatien verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der 50-jährige Fahrer aus Kroatien entlassen. Er steht im Verdacht, sich einer Hehlerei schuldig gemacht zu haben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 03.01.2024, 13.27 Uhr