ETTENSTATT. (14) In der Nacht von Dienstag (02.01.2024) auf Mittwoch (03.01.2024) brachen Unbekannte einen Geldautomaten in Ettenstatt (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte Personen verschafften sich in den Nachtstunden Zugang zu dem Bankgebäude in der Zehentgasse. Im Innenraum öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Geldausgabeautomaten und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Zudem verursachten die Unbekannten einen hohen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler