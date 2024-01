NÜRNBERG. (13) Im Zeitraum von Freitag (29.12.2023) bis Dienstag (02.01.2024) beschmierten Unbekannte ein Schild einer Schule im Nürnberger Norden mit rechtsradikalen Parolen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum schmierten Unbekannte mit schwarzer Farbe rechtsradikale Parolen sowie ein Hakenkreuz an das Schulhofschild einer Schule in der Uhlandstraße in Nürnberg. Zudem setzten die Unbekannten eine Papiertonne auf dem Schulhof in Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold