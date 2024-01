WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Dienstagnachmittag, 18. Juli 2023, überfielen zwei junge Männer ein 17-jähriges Mädchen in der Wohnung der Familie in Waldkraiburg. Unter Anwendung von körperlicher Gewalt forderten die Täter die Herausgabe von Geld. Im Zuge der Tat erbeuteten die Täter Schmuckgegenstände. Anschließend konnten beide Männer zunächst unerkannt flüchten. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hat die Kripo Mühldorf am Inn die Ermittlungen übernommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Am Dienstag, 18. Juli 2023, um 13.30 Uhr drangen zwei zunächst unbekannte Täter unberechtigt in eine Wohnung in der Karlsbader Straße in Waldkraiburg ein. Von der dort wohnenden Familie war nur die 17-jährige Tochter zuhause, die in ihrem Zimmer von den beiden Männern überrascht wurde. Unter Anwendung von körperlicher Gewalt forderten die Täter Bargeld von der Geschädigten. Als das Mädchen kein Geld beschaffen konnte, wurde es von den Männern gefesselt. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach potentiellem Diebesgut. Dabei erbeuteten die Täter mehrere Schmuckgegenstände. Unmittelbar nach der Tat konnten beide Männer mit ihrer Beute zu Fuß flüchten.

Das 17-jährige Mädchen wurde durch den Überfall leicht verletzt.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn wegen des dringenden Verdachts eines Raubdelikts und der gefährlichen Körperverletzung. Aufgrund der aufwendigen Ermittlungsmaßnahmen konnte einer der beiden Tatverdächtigen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit, gegen den die Staatsanwaltschaft Traunstein beim Amtsgericht Traunstein einen Haftbefehl erwirkt hat. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bisher noch nicht zur Festnahme des Beschuldigten. Der zweite tatverdächtige Mann konnte nach aktuellem Stand nicht identifiziert werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde nun mit Beschluss des Amtsgerichts Traunstein die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung der Täter wenden sich die Ermittler der Kripo Mühldorf am Inn nun mit Videos und Bildern, welche die Täter vor und nach der Tat zeigen, und mit Bildern der entwendeten Schmuckstücke an die Bevölkerung:

Wer kann Hinweise zur Identität sowie zum aktuellen Aufenthaltsort der abgebildeten Person(en) geben?

Wer hat vor oder nach der Tat am 18. Juli 2023 zwischen 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr die abgebildete(n) Person(en) im Bereich Karlsbader Straße / Altvaterweg in Waldkraiburg gesehen?

Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schmuckstücke nach dem 18. Juli 2023 geben?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefon-Nummer 08631/3673-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.