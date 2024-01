KAUFBEUREN. In der Nacht von Sonntag auf Montag griff ein 23-jähriger Mann einen 31-Jährigen an und verletzte ihn dabei schwer. Kriminalpolizei Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Am 01.01.2024 gegen 01:30 Uhr kam es in einem Lokal in Kaufbeuren zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 31 Jahren. Nachdem der 31-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte, vereinbarten die beiden Männer über die sozialen Medien ein Treffen.

Beim Aufeinandertreffen in den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr im Stadtteil Neugablonz, griff der 23-Jährige das Opfer an und verletzte ihn dabei nicht unerheblich am Kopf. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Der 31-Jährige begab sich mit Hilfe zweier Zeugen ins Krankenhaus.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wird der Angriff als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Noch am Feiertag übernahm die weiteren Ermittlungen das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellten die Beamten den Aufenthaltsort des 23-Jährigen fest. In der Nacht von Montag auf Dienstag nahmen Spezialeinsatzkräfte den Tatverdächtigen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses widerstandslos fest.

Am Dienstag führten die Ermittler den 23-Jährigen auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kempten dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kempten vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).