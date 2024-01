NÜRNBERG. (11) Im Zeitraum zwischen Sonntag (31.12.2023) und Dienstag (02.01.2024) beschädigten bislang Unbekannte sieben Fahrzeuge in den Stadtteilen Gartenstadt und Ketteler Siedlung. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd.



An den in der Julius-Loßmann-Straße und Trierer Straße im Bereich zwischen Paumannstraße und Worzeldorfer Straße geparkten Autos wurden teilweise die Außenspiegel abgebrochen, der Lack verkratzt, Dellen in das Blech geschlagen und Rücklichter eingetreten. Nach ersten Schätzungen beträgt der angerichtete Schaden über 6.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Rufnummer 0911 9482-0 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Robert Sandmann