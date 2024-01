PASSAU, A3, PARKPLATZ HAMMERBACH. Am 30.12.2023 gegen 11.40 Uhr kontrollierten Schleierfahnder einen Citroen mit spanischer Zulassung am Parkplatz Hammerbach an der A3 in Fahrtrichtung Österreich. Da der Citroen in Spanien als gestohlen gemeldet war, wurde dieser sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Neben dem 28-jährigen Fahrer aus Marokko befand sich noch ein 51-jähriger Albaner sowie ein 37-jähriger Belgier im Fahrzeug. Während der Kontrolle stellten die Fahnder fest, dass der Citroen aufgrund eines Diebstahles in Spanien zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde samt Fahrzeugpapieren sichergestellt. Da der 28-jährige Fahrer während der Kontrolle Anzeichen für einen Alkohol- und Drogenkonsum zeigte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Rahmen von Durchsuchungen wurde beim 51-jährigen Albaner zudem eine geringe Menge Kokain, beim 37-jährigen Belgier ein totalgefälschter Führerschein aufgefunden. Beides wurde ebenfalls sichergestellt.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder entlassen. Sie müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei sowie der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen strafrechtlich verantworten.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.01.2024, 15.45 Uhr