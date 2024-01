BAD FÜSSING, LRK. PASSAU. In der Silvesternacht wurde in das Büro eines Appartementhofes in der Unteren Inntalstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten daraus einen Tresor samt Inhalt und legten diesen bei Pocking in einem Bach ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Büro des Appartementhaus. Daraus entwendeten sie auf bislang unbekannte Weise einen Tresor. Im Tresor befand sich unter anderem Bargeld im Wert eines mittleren 5-stelligen Betrages.

Der aufgebrochene Tresor aus dem Appartementhof konnte noch am Nachmittag in einem Bach in einem Waldstück bei Pocking/Kapfham durch Anwohner aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen zum Einbruch noch vor Ort übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowohl zum Einbruch selbst in der Unteren Inntalstraße auf Höhe der St2110 als auch zur Ablage des Tresors in Pocking/Kapfham machen können, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 14.40 Uhr