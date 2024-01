KELHEIM, BAD GÖGGING, LKR. KELHEIM. Ein Einfamilienhaus im Rennweg ist am vergangenen Samstag, 30.12.2023, Ziel eines Einbruchs geworden. Einen Tag später sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bad Gögging eingebrochen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ob die beiden Einbrüche in Verbindung stehen ist u. a. Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Vermutlich in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 20.45 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Unbekannten haben anschließend das gesamte Haus nach Wertsachen durchsucht und dabei u. a. die Schränke und z. T. Türen aus der Verankerung gerissen. Der so entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 3.000 Euro. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am Samstag, 30.12.2023, zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zwischen Urnenfeld/Am Grabfeld und der Franz-Pfaffenberger-Straße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In Bad Gögging sind am 31.12.2023, vermutlich in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Zimmer nach Wertsachen. Der oder die Täter entwendeten eine Handtasche samt Personalausweis sowie einen geringen Geldbetrag.

Zeugen, die am Sontag, 31.12.2023, im genannten Tatzeitraum im Bereich des Töpferweges und Am Dachsenfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter o. g. Rufnummer oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

So können Sie Ihre vier Wände vor Einbrechern schützen

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustüre ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder in Ihrer Siedlung bzw. dem Nachbargrundstück.

Infomieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerker oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.01.2023, 14.05 Uhr