Wohnungsbrand - Eine Person verletzt in Klinik geflogen - Kripo ermittelt zur Brandursache

COLLENBERG, OT REISTENHAUSEN, LKR MILTENBERG. Bei dem Brand einer Wohnung wurde am Montagmittag ein Mann schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Im ersten Obergeschoss des Hauses in der Brunnenstraße ist es gegen 13:30 Uhr zum Ausbruch des Feuers gekommen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Wohnung bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Collenberg, Kirschfurt, Dorfprozelten, Faulbach, Stadtprozelten, Großheubach, Miltenberg, Erlenbach, Breitenbrunn und Freudenberg brachten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle, konnten das Ausbrennen der betroffenen Wohnung nicht mehr verhindern.

Der 55-jährige Bewohner zog sich dabei schwere Verbrennungen an den Händen und eine Rauchgasvergiftung zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Die weiteren Hausbewohner sind unverletzt geblieben. Neben den Feuerwehren war auch der Rettungsdienst war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe haben noch am Nachmittag Beamte der Kriminalpolizei Aschaffenburg aufgenommen.

Tresor bei Einbruch in Einfamilienhaus entwendet und entsorgt - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

GROSSOSTHEIM UND ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und dem Neujahrstag sind mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Großostheim eingestiegen. Sie entwendeten einen Tresor, Schmuck und Bargeld. Zeugen hatten den geöffneten Tresor im Bereich Alzenau aufgefunden und die Polizei verständigt. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in ein Wohnanwesen in der Blütenstraße in Großostheim zwischen dem 26. Dezember, 00:00 Uhr, und dem 01. Januar, 17:30 Uhr, ereignet. Die bislang unbekannten Täter sind gewaltsam über den Keller in das Haus eingestiegen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten einen Tresor samt Inhalt, Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Der entwendete Tresor wurde am Montagnachmittag geöffnet auf einer Grünfläche gegenüber von Industriegebäuden in der Borsigstraße in Alzenau aufgefunden. Die Höhe des Beuteschadens ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe oder nahe des Fundorts des Tresors verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Beamte der Polizei Obernburg haben am Montag einen mutmaßlichen Fahrraddieb überführt. Das Mountainbike stellten die Polizisten sicher. Nur der Eigentümer wird noch gesucht.

Die Streife wurde gegen 09:00 Uhr gerufen, nachdem sich ein 27-Jähriger offensichtlich unberechtigt und schlafend auf einem Balkon in der Glanzstoffstraße aufgehalten hatte. Eine Hausbewohnerin verständigte die Polizei, nachdem sie den Mann aufgefunden hatte. Der Schlafende hatte ein Fahrrad bei sich, zu dem er rasch einräumte es kurze Zeit zuvor am Bahnhofsvorplatz auf der Obernburger Seite entwendet zu haben.

Dem Sachstand nach hatte sich der 27-Jährige zwischen 07:00 Uhr und kurz vor 09:00 Uhr dem Rad bemächtigt und es mitgenommen.

Die Beamten stellten das Mountainbike sicher und ließen den Dieb nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Nun sucht die Polizei Obernburg nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin des Fahrrads.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein rot-schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Bulls. Die Modellbezeichnung lautet "Wildtrail 1".

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Obernburg unter 06022/629-0 entgegen.





Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde ein schwarzer Skoda Oktavia bei einer Unfallflucht beschädigt. Der geparkte Pkw stand zwischen 15:15 Uhr und 15:35 Uhr in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 50er Hausnummern, als er an der linken Fahrzeugseite angefahren wurde.



ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Ein grauer Skoda Roomster wurde am Montag offensichtlich mutwillig beschädigt. Das Auto stand zwischen 17:30 Uhr und 21:20 Uhr in der Würzburger Straße vor dem dortigen Telekom Shop. Der Besitzer musste bei seiner Rückkehr eine eingeschlagene Heckscheibe feststellen.



STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr ein Briefkasten in der Hauptstraße mit Silvesterböllern beschädigt. Der Briefeinwurf ist an einem Hoftor im Bereich der 30er Hausnummern angebracht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILETENBERG. Auf der Kreisstraße MIL 38 Höhe des dortigen Möbelhauses ist ein noch unbekanntes Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass ein silberner Golf ausweichen musste und die Leitplanke touchiert hat. Der als "groß" beschriebene Pkw ist, ohne anzuhalten und nach dem beschädigten Golf zu sehen, weitergefahren. Der Unfall hat sich gegen 16:30 Uhr ereignet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.