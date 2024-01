11. Versuchtes Tötungsdelikt – ein Tatverdächtiger festgenommen – Freiham

Am Montag, 01.01.2024, gegen 08:45 Uhr, wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung in Freiham informiert. Vor Ort konnte schließlich ein schwerst verletzter 20-Jähriger, der in München wohnhaft ist, mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen auf einem Gehweg liegend festgestellt werden. Er wurde sofort notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, in dem er notoperiert wurde. Sein Zustand gilt als kritisch. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort konnte schließlich in einer nahen Wohnung ein Tatverdächtiger, bei dem es sich um einen 22-Jährigen in München wohnhaften Mann handelt, festgestellt und anschließend festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen. Vom Tathintergrund her war es zwischen den beiden Männern, die vorher mit noch anderen Personen zusammen Silvester gefeiert hatten, wegen einer Spielkonsole zum Streit gekommen. Die Ermittlungen dauern an. Gegen den 22-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags beantragt.

12. Streit löst größeren Polizeieinsatz aus – Bogenhausen

Am Montag, 01.01.2024, gegen 06:00 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Hotelanlage in Bogenhausen ein. Eine der Personen führte eine Schreckschusswaffe mit sich und drohte verbal an, damit Straftaten zu begehen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden mehr als acht Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise, dass eine Personengruppe aus fünf bis sechs bislang unbekannten Beteiligten mit drei Hotelgästen (23, männlich, 22 und 19, weiblich, alle mit Wohnsitzen in München) aus ungeklärter Ursache in Streit geriet. Dem 23-jährigen Gast wurde im Verlauf der Auseinandersetzung ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag ging der 23-Jährige zu Boden. Am Boden liegend, wurde auf ihn eingetreten. Als seine Begleiterinnen ihm helfen wollten, erhielten beide durch Angehörige der rivalisierenden Personengruppe jeweils einen Faustschlag ins Gesicht.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper und die 22-Jährige eine Prellung im Gesicht. Beide wurden durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die 19-Jährige blieb unverletzt.

Eine der Personen der mehrköpfigen Gruppe bedrohte den 23-Jährigen außerdem mit einer Schreckschusswaffe und entfernte sich daraufhin mit seinen Begleitern über den Fahrstuhl unerkannt aus dem Hotel.

Durch die zwischenzeitliche verständigte Polizei konnte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die verwendete Schreckschusswaffe (PTB-Pistole) wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen aufgrund gemeinschaftlicher Körperverletzung und Bedrohung mittels Schusswaffe durch das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) dauern an.

13. Brand eines Pkw – Feldmoching

Am Sonntag, 31.12.2023, gegen 04:00 Uhr, geriet ein Pkw Audi, im Bereich der Toni-Pfülf-Straße in Vollbrand. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Der Pkw brannte aus. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein gegenüber abgestelltes Wohnmobil beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

14. Pkw überschlägt sich – Mittersendling

Am Montag, 01.01.2024, gegen 22:39 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 ein im Heckenstallertunnel in Schlangenlinien fahrender Pkw Daimler gemeldet. Der 36-jährige Fahrer, polnischer Staatsangehöriger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, fiel einer verständigten Streife durch fortgesetztes irrationales Fahrverhalten auf. Im Luise-Kieselbach-Tunnel touchierte er den Randstein, die Leitplanke und die Tunnelwandverkleidung, setzte seine Fahrt jedoch fort.

Die Anhalteaufforderung mittels Signalgebung des Streifenwagens missachtete der 36-Jährige und beschleunigte im Gegenzug auf bis zu 170 km/h. Anschließend befuhr er die A96 in westlicher Fahrtrichtung, wo er seinen rechten Vorderreifen verlor. Der gelöste Reifen beschädigte einen weiteren Pkw Seat leicht, der hinter dem Polen fuhr. An der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen wollte der 36-Jährige die Autobahn verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und kam letztlich zum Stillstand. Der 36-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Pkw Daimler durch den merklich alkoholisierten 36-Jährigen zuvor vom Betriebsgelände einer Autowerkstatt in Taufkirchen entwendet wurde.

Der Pkw wurde sichergestellt. Der 36-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei München aufgrund Diebstahl eines Kraftwagens, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat die Vorführung des 36-Jährigen angeordnet. Der Ermittlungsrichter wird im Laufe des Tages über die Haftfrage entscheiden.

15. Scheunenbrand – Neuhausen

Am Montag, 01.01.2024, gegen 07:30 Uhr, geriet ein Schuppen in der Hübnerstraße in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Der Schuppen ist aktuell einsturzgefährdet.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

16. Raubdelikt – Berg am Laim

Am Montag, 01.01.2024, gegen 16:45 Uhr, umringten drei bislang unbekannte Täter einen 53-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Thüringen, im Echardinger Park und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Als der 53-Jährige durch die Schläge zu Boden ging, ließen die drei nicht von ihm ab, sondern traten gemeinschaftlich auf ihn ein und entwendeten sein in der Hosentasche mitgeführtes Bargeld von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Der 53-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er verständigte die Polizei über den Notruf 110. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tatverdächtigen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die Ermittlungen des Kommissariats 21 (Raubdelikte) dauern an.

Die drei unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkelblonde Haare

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkelhäutig

Täter 3:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Echardinger Park, Altöttinger Straße, Fehwiesenstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.