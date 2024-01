BAYREUTH. Bei der Kontrolle einer Spielothek fanden Polizeibeamte in der Zigarettenschachtel eines Mannes mehrere Tütchen mit Crystal. Der Mann steht im Verdacht mit der Droge zu handeln.

Am Donnerstagabend kontrollierte eine Polizeistreife der Zentralen Einsatzdienste Bayreuth eine Spielothek in der Bahnhofstraße. Bei der Durchsuchung eines 42-jährigen Mannes fanden die Beamten mehrere Druckverschlusstüten mit je einer geringen Menge Crystal. Der deutsche Staatsbürger hatte die Betäubungsmittel in einer Zigarettenschachtel versteckt. Die Beamten beschlagnahmten die unerlaubte Substanz und nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde später wieder entlassen, wird sich aber wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten müssen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.