ABENSBERG, LKR. KELHEIM. Am Sonntag, 31.12.2023, gerieten zwei Bewohner einer Notunterkunft aneinander. Ein Bewohner soll versucht haben, eine 45-jährige Frau mit einem Messer zu verletzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg hat das Amtsgericht Regensburg Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kam am Nachmittag in der Unterkunft aus bislang noch ungeklärten Gründen zwischen den beiden Bewohnern zu einem Streit in dessen Verlauf der 45-jährige Mann eine gleichaltrige Bewohnerin mit einem Messer am Arm verletzte. Die Frau wurde vor Ort zunächst ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der stark alkoholisierte Mann wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Kelheim festgenommen. Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Der Tatverdächtige wurde am Montag, 01.01.2024, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.01.2023, 09.15 Uhr