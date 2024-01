COBURG / MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Die Silvesternacht haben unbekannte Diebe zu Einbrüchen in Wohnhäusern in Coburg und Michelau in Oberfranken genutzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Festungsstraße in Coburg, deren Bewohner zum Tatzeitpunkt nicht zuhause waren. Anschließend schlugen die Täter die Scheibe ein und durchwühlten das Haus. Dabei aktivierten sie den Alarm und ergriffen die Flucht. Der Entwendungsschaden konnte so sehr gering gehalten werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Nicht so viel Glück hatten Bewohner eines Einfamilienhauses in Michelau in Oberfranken. Als sie gegen 23 Uhr in ihr Anwesen in der Landwehrstraße zurückkehrten, bemerkten sie, dass unbekannte Täter in ihrer Abwesenheit seit 18 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster in das Anwesen eingebrochen waren. Die Diebe brachen dabei einen Tresor aus der Wand heraus und nahmen diesen mit. Auch Kleidung und Schmuck fehlten. Der Gesamtentwendungsschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich, zudem ist der Sachschaden mit etwa 2.000 Euro zu beziffern.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die beiden Fälle übernommen. Aktuell gehen die Beamten nicht von einem Tatzusammenhang aus, führen die Ermittlungen jedoch offen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtige Wahrnehmungen geben kann, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.