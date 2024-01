BAD STAFFELSTEIN / BURGKUNSTADT, LKR. LICHTENFELS. In der Silvesternacht brannte in Bad Staffelstein eine freistehende Scheune komplett ab. Kurze Zeit später stand auch in Burgkunstadt eine Hackschnitzelhalle eines Landwirtes in Flammen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 1 Uhr in der Silvesternacht fiel einem Bewohner einen Feuerschein aus einer freistehenden Scheune im Ortsteil Frauendorf in Bad Staffelstein auf. Die eintreffende Feuerwehr konnte das vollständige Abbrennen nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, verletzt wurde niemand.

Ebenfalls in der Silvesternacht stand eine Hackschnitzelhalle im Burgkunstädter Ortsteil Eben in Flammen. Gegen 1.50 Uhr bemerkte ein Landwirt den Brand in seinem Nebengebäude. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte auch hier die Halle vollständig ab. Der Schaden beträgt etwa 150.000 Euro. Glücklicherweise war auch hier kein Personenschaden zu beklagen.

Die jeweiligen Brandursachen sind unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Aktuell gehen die Ermittler nicht von einem Zusammenhang der beiden Brände aus.