1. Bilanz der Silvesternacht (Stand 07:00 Uhr)

Wie gewohnt fiel die Silvesternacht für die Münchner Polizei auch diesmal arbeitsreich aus. Im Zeitraum vom Sonntag, 31.12.2023, 19:00 Uhr, bis Montag, 01.01.2024, 07:00 Uhr, fuhren die Einsatzkräfte der Polizei zu über 540 Einsätzen.

Es handelte sich dabei u.a. um 20 Ruhestörungen, 30 Körperverletzungsdelikte, über 70 Einsätze wegen Pyrotechnik und über 55 Einsätze im Zusammenhang mit Bränden.

Im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone befanden sich gegen Mitternacht um die 10.000 Personen, um dort das neue Jahr zu begrüßen. Dort gab es ein komplettes Feuerwerksverbot von 21:00 Uhr bis 02:00 Uhr (Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt). In diesem Bereich wurde durch die Polizei in zahlreichen Fällen mitgeführte Pyrotechnik sichergestellt.

Am Friedensengel, dem Europaplatz und den angrenzenden Parkanlagen feierten ca. 4.000 Personen. Der Bereich war für den Verkehr von 23:00 Uhr bis 02:00 Uhr gesperrt.

Momentan werden noch mehrere Einsätze bearbeitet, die ihren Beginn in der Silvesternacht hatten.

Das Verbot zum Abbrennen von Pyrotechnik mit ausschließlicher Knallwirkung innerhalb des Mittleren Rings (Umweltzone) gilt noch bis 24.00 Uhr.

Viele Tiere litten auch unter der Knallerei. Bereits am Nachmittag und im Laufe des Abends gingen um die 10 Anrufe beim Notruf von Tierbesitzern ein, deren Hunde erschreckt durch gezündete Pyrotechnik weggelaufen waren.

In vier Fällen wurden auch von Mitteilern zugelaufene Haustiere der Polizei gemeldet. Einige der Tiere konnten mit ihren Besitzern bereits wieder vereint werden.

2. Einbruch in Wohnung – Lehel

Im Zeitraum von Donnerstag, 21.12.2023, gegen 18:30 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, gegen 10:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Rückseite Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Anschließend drangen der oder die unbekannten Täter in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Unter Mitnahme von mehreren Wertgegenständen flüchteten der oder die Täter unerkannt. Erst als die Wohnungsinhaberin am Samstag, 30.12.2023, zurückkehrte, wurde der Einbruch bemerkt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seeaustraße, Lerchenfeldstraße, Oettingenstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus – Hohenbrunn

Im Zeitraum von Dienstag, 26.12.2023, gegen 08:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, gegen 17:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Rückseite gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entfernten sich unter Mitnahme von mehreren Wertgegenständen unerkannt vom Tatort. Der Einbruch wurde erst nach der Rückkehr der Hausinhaber bemerkt.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Riemerling der Waldparkstraße, Hasenweg, Kuhsteinerstraße (Hohenbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs vermindern.

• Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

• Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

• Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.

4. Politisch motivierte Schmierschriften – Maxvorstadt

Am Montag, 25.12.2023, gegen 21:30 Uhr, stellte eine Streife der Münchner Polizei fest, dass an einer Unterführung im Bereich der Von-der-Tann-Straße Symbole mit einem inhaltlichen Kontext zur NS-Zeit durch einen bislang unbekannten Täter angebracht wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei erstattete eine Anzeige aufgrund von Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Von-der-Tann-Straße, Franz-Josef-Strauß-Ring (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

5. Politisch motivierte Schmierschriften – A95, Baierbrunn

Am Dienstag, 26.12.2023, gegen 12:00 Uhr, stellte ein Passant fest, dass in einer Unterführung im Bereich eines Parkplatzes am Forstenrieder Park Schriften und Symbole mit antisemitischem Inhalt und einem Kontext mit der NS-Zeit mit schwarzer Farbe durch einen bislang unbekannten Täter angebracht wurden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei erstattete eine Anzeige aufgrund von Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Unterführung A 95, Baierbrunn am Forstenrieder Park Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

6. Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Riem

Am Freitag, 29.12.2023, ging gegen 16:30 Uhr beim Polizeinotruf 110 der Anruf ein, dass vor einem Geschäft eine männliche Person anderen Personen ein Messer gezeigt hatte und dabei verbal angedroht hatte, damit Straftaten zu begehen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden mehr als 15 Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er konnte danach in seiner Wohnung in der Nähe angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Keine der beteiligten Personen wurde bei dem Vorfall verletzt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Aufgrund psychischer Auffälligkeiten wurde er für weitere medizinische Maßnahmen in ein Münchener Klinikum gebracht.

Die abschließende polizeiliche Sachbearbeitung wird durch das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) übernommen.

7. Pkw überschlägt sich; eine Person verletzt – Milbertshofen

Am Samstag, 30.12.2023, gegen 02:45 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen mit einem Pkw, Opel, die Landshuter Allee Richtung stadtauswärts. Im Einmündungsbereich zur Moosacher Straße kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen als Gehwegumrandung dort ausgelegten Baumstamm. Der Pkw überschlug sich dadurch und kam erst auf der angrenzenden Böschung auf der Seite zum Liegen.

Durch die Berufsfeuerwehr München wurde der 28-Jährige aus dem Fahrzeug geborgen.

Der 28-Jährige war verletzt und er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von über 20.000 EUR.

Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

8. Pkw entfernt sich nach Unfall vom Unfallort – Feldkirchen

Am Samstag, 30.12.2023, gegen 23:30 Uhr, ging über den Polizeinotruf 110 die Mitteilung ein, dass soeben ein Pkw, BMW, ein Halteverbotsschild im Brauereiweg in Feldkirchen umgefahren hat. Eine verständigte Streife der Polizeiinspektion 27 (Haar) konnte den BMW mit Zulassung im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm beobachten, wie er sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit in Richtung Neukeferloh entfernte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des BMW von bis zu 150 km/h konnten die Beamten dem Fahrzeug nicht durchgehend folgen und es wurden weitere Einsatzkräfte der Polizei zur Unterstützung angefordert.

Der Pkw konnte schließlich in einem an die A99 angrenzenden Waldstück, Nähe Schwammerlbrücke versperrt aufgefunden werden. Bei einer Absuche nach einem Fahrer und möglichen weiteren Fahrzeuginsassen wurden keine Personen aufgefunden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Bei einer Überprüfung an der Adresse des Halters konnte dieser angetroffen werden, jedoch konnte die Identität des Fahrers nicht geklärt werden.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei München zum tatsächlichen Fahrzeugführer dauern an.

Gegen den unbekannten Fahrer wird unter anderem wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehres aufgrund zu schnellen Fahrens und verbotenem Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

9. Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 31.12.2023, gegen 07:00 Uhr, stellte der Sicherheitsdienst eines Ladengeschäftes in der Prielmayerstraße über die Videoüberwachungsanlage eine männliche Person fest, die sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt in das Geschäft verschaffte. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Eine Polizeistreife konnte einen 42-jährigen tatverdächtigen Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, mit Stehlgut im Gesamtwert von mehreren tausend Euro in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Gegen den 42-Jährigen, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde unter anderem Anzeige aufgrund Diebstahls im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung erstattet.

Im Anschluss wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter wird im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

10. Zwei Brandfälle – Aubing und Neuperlach

Fall 1 – Aubing:

Am Montag, 01.01.2024, gegen 00:05 Uhr, entfachte ein Brand auf dem Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ravensburger Ring.

Eine unbeteiligte Zeugin verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit nicht anwesend. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Fall 2 – Neuperlach:

Am Sonntag, 31.12.2023, gegen 18:30 Uhr, entfachte ein Brand auf dem Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Oskar-Maria-Graf Ring.

Die Bewohnerin verständigte die Feuerwehr und versuchte bis zu deren Eintreffen den Brand selbst zu löschen. Dabei wurde sie schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen aufgenommen.