MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Die Festnahme eines 19-Jährigen auf Grund eines bestehenden Haftbefehls am späten Samstagabend führte in der Nacht zum Sonntag und auch in der Silvesternacht zu Straftaten durch mehrere Jugendliche. Diese gingen u.a. einen Streifenwagen mit Pyrotechnik an. Bei der Ingewahrsamnahme eines Tatverdächtigen in der Silvesternacht wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs.

Haftbefehl gegen 19-Jährigen vollstreckt

Bereits am Samstagabend wurde durch eine Streife der Marktheidenfelder Polizei gegen einen 19-jährigen amtsbekannten ortsansässigen Heranwachsenden ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Würzburg vollstreckt. Während der Festnahme solidarisierte sich eine Gruppe von rund zehn Jugendlichen mit dem Festgenommen. Unmutsbekundungen, Videoaufzeichnungen und eine Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Polizeibeamten waren die Folge. Zu Gewalttätigkeiten gegenüber den Einsatzkräften kam es nicht, jedoch wurden Feuerwerkskörper in den Hof des Dienstgebäudes geworfen. Zu Beschädigungen kam es hierbei dem Sachstand nach nicht. Der 19-Jährige wurde im Anschluss durch Kräfte der Zentralen Einsatzdienste Würzburg in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizei mit Böllern angegangen – 17-Jähriger in Gewahrsam

Unmittelbar nach dem Jahreswechsel kam es, nach derzeitigen Erkenntnissen durch die gleichen Jugendlichen, erneut zu Straftaten. Wiederum wurden Feuerwerkskörper in den Hof geworfen, verursachten jedoch dem Sachstand nach weder Personen- noch Sachschaden. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nach den Tatverdächtigen wurde der Polizei gegen 00:40 Uhr eine tätliche Auseinandersetzung im Bereich der Bronnbacher Straße gemeldet. Als die Streife in die Straße einfuhr, wurde sie gezielt mit Feuerwerkskörpern angegangen. Bei der Kontrolle der Personen und der sich anschließenden Gewahrsamnahme eines Tatverdächtigen verletzte der 17-Jährige zwei Polizeibeamte leicht. Seitens der Einsatzkräfte kam Pfefferspray zum Einsatz.

Intensive polizeiliche Ermittlungen angelaufen

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat mit Nachdruck und in enger Abstimmung mit der Kripo Würzburg und der Staatsanwaltschaft Würzburg die weiteren Ermittlungen, bei der es auch um antisemitische Äußerungen geht, aufgenommen und wertet dabei auch umfangreiches Videomaterial aus:

„Der Fokus liegt jetzt auf einer beweiskräftigen Ermittlung der einzelnen Tathandlungen und der Identifizierung weiterer Tatverdächtiger. Derartige Straftaten und Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind vollkommen inakzeptabel.“ (Michael Zimmer, Dienststellenleiter PI Marktheidenfeld)