FÜRTH. (7) Am Silvesterabend (31.12.2023) fiel einer zivilen Streife der Fürther Polizei ein Mann am Bahnhofsplatz auf, der den Hitlergruß zeigte. An seinem Gürtel trug er eine Schreckschusspistole.



Der Mann fiel den Beamten gegen 21:45 Uhr auf der nördlichen Seite des Bahnhofsplatzes auf, wie er seinen rechten Arm zum Hitlergruß hob. Zudem erkannten sie, dass er augenscheinlich eine Schusswaffe in einem Holster an seinem Gürtel führte. Die Polizisten unterzogen den 21-Jährigen einer Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusspistole handelte, wofür der junge Mann jedoch keine entsprechende waffenrechtliche Erlaubnis besaß.

Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Weil er während der Sachverhaltsaufnahme zudem judenfeindliche Aussagen traf, wird zudem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt.

Erstellt durch: Marc Siegl