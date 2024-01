Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Laufe des Silvestertages sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingestiegen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Kripo hofft auf Zeugen.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Schwalbenrainweg ereignete sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Montag, 01:00 Uhr. Die Täter gelangten über die Terrassentüre in das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Sie flüchteten jedoch ohne Tatbeute.

Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06021/857-1733.

Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Samstagnachmittag ist ein bislang Unbekannter einer Jugendlichen entgegengetreten und entblößte hierbei sein Geschlechtsteil. Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugenhinweise.

Nach Angaben der 15-Jährigen befand sich diese gegen 15:45 Uhr an der Bushaltestelle im Birkenweg, als der Unbekannte sie zunächst anlächelte. Er versteckte sich in der Folge hinter einem Werbeplakat und trat ihr dann mit heruntergelassener Hose entgegen. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Akazienweg.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Schlanke Statur

circa 30 Jahre alt

Circa 175 cm groß

Trug eine dunkle Lederjacke und eine dunkelblaue Jeans

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit vom 22. bis 28. Dezember gewaltsam in ein Firmengebäude ein und entwendete Bargeld.

Ein Mitarbeiter der Firma in der Industriestraße entdeckte am Donnerstagmittag, dass über die Weihnachtsfeiertage eingebrochen worden ist. Der Unbekannte drang gewaltsam über eine Tür ein und machte sich offensichtlich auf die Suche nach Bargeld. Da der Täter im Innenraum verschiedenste Gegenstände aufbrach, hinterließ er einen Schaden von rund 5.000 Euro.



Illegale Böller gezündet - Leitpfosten und Wegweiser beschädigt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Die Mitteilung über das unerlaubte Zünden von Pyrotechnik führte in der Nacht zum Samstag eine Streife der Polizei Obernburg gegen 02:15 Uhr zu einer Gruppe von jungen Männern.

Bei der Kontrolle der Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren konnten ein illegaler Böller, zwei Wegweiser-Schilder, mehrere Leitpfosten und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt werden.

Auf die Heranwachsenden kommt nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung zu.



Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren kommt auf einen 40-Jährigen zu, der sich in der Nacht zum Samstag mit rund 0,68 Promille Alkohol hinter das Steuer setzte. Beamte der Polizei Obernburg beendeten bei einer Verkehrskontrolle im Waldweg die Fahrt.

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Für mehrere Monate oder Jahre wird ein 31-Jähriger wohl auf seinen Führerschein verzichten müssen, der mit knapp zwei Promille Alkohol sein Auto führte. Bei einer Kontrolle am Freitagabend gegen 22:30 Uhr in der Hauptstraße stellten Beamte der Polizei Miltenberg diesen hohen Grad der Alkoholisierung fest. Eine Untersuchung muss nun zeigen, wie hoch die Alkoholisierung im Blut war.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagvormittag stellte die Polizei bei einem 44-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Eine Blutuntersuchung muss nun zeigen, ob er noch fahrtüchtig war.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit knapp einem Promille Alkohol setzte sich am Freitagvormittag ein 71-Jähriger auf sein dreirädriges Motorrad. Beamte der Polizei Aschaffenburg beendeten gegen 10:30 Uhr in der Aschaffenburger Straße die gefährliche Fahrt, nachdem er beim verkehrsbedingten Anhalten mit seinem Motorrad umgefallen war.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Mit über einem Promille war ein 20-Jähriger am Neujahrsmorgen, gegen 04:00 Uhr, mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Hanauer Straße unterwegs und wurde durch eine Streife gestoppt. Nach einer anschließenden Blutentnahme wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt.

MILTENBERG, OT WENSCHDORF. Ohne Führerschein, jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln setzte ein 24-Jähriger seinen Pkw kurz nach dem Jahreswechsel in Bewegung. Er wurde durch eine Streife der Miltenberger Polizei gestoppt. Nach einem positiven Drogenvortest wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Mainparkstraße wurden am Neujahrsmorgen, kurz nach Mitternacht, sechs Jugendliche beobachtet, wie sie zwei Holzpaletten in Brand gesetzt haben und auf einen geparkten Mercedes gesprungen sind. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Unbekannter schob auf dem ROSSMANN-Parkplatz in der Maximilianstraße mehrere Einkaufswägen auf eine Feuerwerksbatterie und entzündete diese im Anschluss. Ein Einkaufswagen wurde hierdurch beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 12:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße auf Höhe der 80er-Hausnummern ein blauer Opel Corsa im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Von dem Gelände eines Autohauses im Grundtalring ist am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr ein Satz Reifen mit Felgen entwendet worden. Zum Tatzeitpunkt sind zwei südländische Männer beobachtet worden, die sich schnell in einem weißen Kastenwagen entfernten. Ein Zeuge konnte von dem Kennzeichen die Buchstaben OF-B erkennen.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und Samstag, 08:45 Uhr, ist ein Unbekannter gewaltsam in ein Tiernahrungsgeschäft im Hansaring eingestiegen und hat Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz des PP-Actionmarktes in der Miltenberger Straße ist am Freitagvormittag in der Zeit von 11:00 bis 11:30 Uhr ein brauner Audi A 1 im Bereich des hinteren linken Kotflügels angefahren worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.