SÜDLICHES OBERBAYERN. Die Nacht auf den Jahreswechsel 2024 verlief im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd einsatzreich. Zu herausragenden Schadensereignissen kam es jedoch glücklicherweise nicht.

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Dienststellen im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zeigten in dieser besonderen Nacht erhöhte Präsenz, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Wie auch in den Vorjahren stieg die Zahl der Einsätze gegen Mitternacht an und beschäftigte die Kolleginnen und Kollegen bis in die frühen Morgenstunden.

Insgesamt bildeten Ruhestörungen, Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen sowie Streitigkeiten den polizeilichen Schwerpunkt.

Für Silvester typisch kam es zum Jahreswechsel im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auch zu vielen kleineren Bränden, ausgelöst durch Feuerwerk, Raketen oder Böller. Die Brandherde konnten jedoch meist durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und rasch abgelöscht werden, so dass es zu keinen größeren Personen- oder Sachschäden kam.

Bedeutende Ereignisse in der Silvesternacht:

In Sachsenkam (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) kam es um 1.30 Uhr zum Brand eines Pkws. Ein 56-Jähriger stellte eine Tüte, welche einen abgebrannten Feuerwerkskörper beinhaltete, neben seinem eigenen Pkw ab. Als sich die Tüte -wohl durch den bereits abgebrannten Feuerwerkskörper- entzündete, griff das Feuer auf den Heck-Bereich des Pkws über. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Um 2.15 Uhr ereignete sich im Gemeindebereich Ainring (Lkr. Berchtesgadener Land), im Einmündungsbereich der Bundesstraße B304 zur Hallerstraße, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 56-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 45-jährige Pkw-Fahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die weiteren Untersuchungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Freilassing unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Insgesamt kann im südlichen Oberbayern von einer einsatzreichen Silvesternacht, allerdings ohne größere Komplikationen, gesprochen werden! Dafür bedankt sich die Polizei bei den Bürgerinnen und Bürgern und wünscht ein friedvolles, sicheres und gesundes Jahr 2024.