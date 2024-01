MITTELFRANKEN. (1) Die Beamtinnen und Beamten der mittelfränkischen Dienststellen bewältigten mit etwas unter 500 Einsätzen eine arbeitsreiche aber weniger intensive Silvesternacht als im Vorjahr (600). Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine insgesamt positive Bilanz.



Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken registrierte im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 07:00 Uhr insgesamt 480 Einsätze. Der Schwerpunkt lag bei der Bearbeitung von 71 Ruhestörungen, 135 Brandmitteilungen, 43 Körperverletzungsdelikten, 28 Verkehrsunfällen sowie 42 Sachbeschädigungen.

Insgesamt wurden 44 Personen (davon 2 nach Verkehrsunfällen) leicht verletzt. Die verursachten Brände beschränkten sich ganz überwiegend auf Papiertonnen, Hecken, Carports sowie einen Balkonbrand. In Gebsattel (Lkrs. Ansbach) geriet eine Garage in Vollbrand. Das Feuer griff auf eine Scheune über. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Im Vorfeld zur Silvesternacht verfügte die Stadt Nürnberg eine Feuerwerksverbotszone von der Lorenzkirche bis zur Kaiserburg. Die Polizei zeigte in diesem Bereich bereits ab dem Abend eine hohe Präsenz, um etwaige Verstöße frühzeitig zu unterbinden. Zu einem nennenswerten verbotenen Abbrand von Pyrotechnik kam es hier infolgedessen nicht.

Im Bereich des Nürnberger Jakobsplatzes sammelten sich gegen Mitternacht zahlreiche Personen, die vermehrt Feuerwerkskörper abbrannten. Teilweise wurden diese (sowohl gezielt als auch ungezielt) in Richtung umliegender Gebäude sowie anderer Personengruppen abgefeuert. Nachdem auch Lautsprecherdurchsagen der Polizei keine Wirkung zeigten, mussten die Beamten in Form unmittelbaren Zwangs durch Schieben und Drücken auf die Personengruppen einwirken, um ein weiteres Abbrennen in diesem Bereich zu unterbinden.

Die Burgfreiung war kurz vor Mitternacht komplett gefüllt, sodass kein weiterer Einlass mehr gewährt werden konnte. Bereits gegen 00:10 Uhr setzte der Abstrom in Richtung Innenstadt ein. Auch hier zerstreuten sich die Personengruppen frühzeitig. Gegen 01:15 Uhr teilten die Einsatzkräfte ein normales Personenaufkommen in der Innenstadt mit.

Neben den geschilderten Einsätzen in der Nürnberger Innenstadt zeigte sich der Verlauf der Silvesternacht in ganz Mittelfranken eher ruhig, sodass das Polizeipräsidium Mittelfranken eine überwiegend positive Bilanz zieht.

Die mittelfränkische Polizei wünscht ein glückliches und gesundes Jahr 2024.



Erstellt durch: Marc Siegl