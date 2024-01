NIEDERBAYERN. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren in der Silvesternacht 2023/2024 eine erhebliche Anzahl von Einsätzen zu bewältigen. Größere Zwischenfälle waren jedoch nicht zu verzeichnen.

Gegen 19.00 Uhr lief im Bereich Kelheim eine größere Suche nach einer Person an, die mit Suizidabsichten die Wohnung verlassen hatte. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte die Person in unwegsamen Gelände aufgefunden und gesichert werden.

Kurz nach Mitternacht verletzte sich ein 18-Jähriger im Bereich Landshut mit einem Böller schwer an der Hand. Beim eigenständigen Zünden des Böllers explodierte dieser unkontrolliert in seiner Hand. Durch die Verletzung wird er voraussichtlich zwei Finger verlieren.

Durch die Einsatzkräfte mussten einige Körperverletzungsdelikte aufgenommen werden, wobei es Gott sei Dank zu keinen schwereren Verletzungen bei den beteiligten Personen gekommen ist. In mehreren Fällen war aufgrund erheblicher Alkoholisierung der beteiligten Personen die genaue Deliktseinstufung nicht möglich. In diesen Fällen muss am heutigen Tag nochmals nachvernommen werden.

Durch den fahrlässigen Gebrauch von Feuerwerkskörpern wurden etliche Sachbeschädigungen und mehr als 20 Kleinbrände (Müllbehälter usw.) verursacht. Es entstand jedoch jeweils nur geringer Sachschaden (Schäden jeweils im 3 oder 4-stelligen Euro-Betrag). Verletzt wurde dabei niemand.

Auf dem Verkehrssektor kam es zu verhältnismäßig wenig Unfällen.

Im Großen und Ganzen kann von einer weitestgehend „normalen“ Silvesternacht mit dem üblichen Einsatzgeschehen gesprochen werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Franz Wittenzellner, EPHK, Tel. 09421 / 868 - 1410

Veröffentlicht: 01.01.2024, 05.00 Uhr