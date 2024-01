OBERSTDORF. Am 01.01.2024, gegen 00:41 Uhr wurde bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ein Dachstuhlbrand an der Evangelischen Christuskirche in Oberstdorf über Notruf mitgeteilt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberstdorf und der Polizeiinspektion Sonthofen wurde festgestellt, dass es sich hier tatsächlich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Am Kirchengebäude ist eine leistungsstarke Außenbeleuchtung angebracht. Durch das Zusammentreffen der Rauchentwicklung des Sylvesterfeuerwerks und der Außenbeleuchtung war der Brandmelder irrtümlich von einem Dachstuhlbrand ausgegangen.

(PI Sonthofen)

