COBURG / SELBITZ, LKR. HOF / LUGAU, ERZGEBIRGSKREIS. Freitagabend stahlen Unbekannte einen hochwertigen Pkw. Noch in der Nacht konnte das Auto im Rahmen der Fahndung wiedergefunden werden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, gegen 18 Uhr, hatte der Fahrer eines BMW mit Coburger Kennzeichen sein Fahrzeug in der Spittelleite abgestellt. Die folgenden eineinhalb Stunden nutzten Unbekannte und stahlen den Pkw vom Typ M2 im Wert von etwa 70.000 Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen blieben zunächst erfolglos. Gegen 21.30 Uhr allerdings betankten die Täter den BMW an einer Tankstelle im Selbitzer Ortsteil Sellanger. Ohne zu zahlen machten sie sich über die A72 auf und davon. Wenig später fanden sächsische Polizeibeamte das Fahrzeug verlassen in Lugau bei Chemnitz.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Freitag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Spittelleite in Coburg bemerkt? Wer kann Angaben zum Tankbetrug um 21.30 Uhr an der Tankstelle in Sellanger machen? Zeugen melden sich bitte unter Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.