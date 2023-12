PASSAU. Am Freitagvormittag (29.12.2023) ereignete sich gegen 09.50 Uhr ein schwerwiegender Verkehrsunfall in der Passauer Bahnhofstraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand setzte der 63-jährige Lkw-Fahrer nach einem Liefervorgang seine Fahrt fort. Aus bislang unbekanntem Grund erfasste er mehrere Passanten auf dem gegenüberliegenden Gehweg. Die Erkenntnisse zu einem Unfallgeschehen bestätigten sich im Laufe des Tages, nachdem unter anderem Zeugenaussagen und Videos ausgewertet sowie weitere polizeiliche Maßnahmen getroffen wurden.

Eine 37-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Ebenso verstarb ihre 11-jährige Tochter später im Krankenhaus an den schweren Verletzungen des Unfalls. Weiterhin wurde der 9-jährige Sohn der Frau verletzt, er befindet sich noch in Behandlung, jedoch nicht mehr in lebensbedrohlichem Zustand.

Zwei weitere Frauen im Alter von 45 und 70 Jahren wurden verletzt. Die 45-Jährig konnte noch gestern aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die 70-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Der Fahrer des Lkw wurde ebenfalls leicht verletzt und konnte nach medizinischer Versorgung im Krankenhaus entlassen werden. Seither befand er sich in polizeilichem Gewahrsam.

Am heutigen Samstagmittag (30.12.2023) wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei ermittelt nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau insbesondere zu der Ursache des Unfalls. Für eine abschließende Aussage sind insbesondere das ausstehende Ergebnis des unfallanalytischen Gutachtens und die Auswertung der Spurenlage entscheidend. Zum jetzigen Zeitpunkt kann weder ein technischer Defekt, noch ein Fahrfehler ausgeschlossen werden.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein Stadtbus wartend an der roten Ampel in der Bahnhofstraße. Die Polizei bittet Personen, möglicherweise Fahrgäste des Stadtbusses, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben, sich unter der 0851/95115021 bei der Verkehrspolizeiinspektion Passau zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, 09421/868-1015

Veröffentlicht am 30.12.2023, 12.15 Uhr