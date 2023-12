LANDKREIS ERDING. Aus bislang unbekannter Ursache brach am gestrigen Abend auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses am Rottanger in Lengdorf ein Brand aus. Alle Bewohner des Mehrparteienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zwei davon erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden konnten.

Anwohner, die kurz vor 19.00 Uhr Knallgeräusche und Rauchgeruch wahrnahmen, verständigten über Notruf Polizei und Feuerwehr. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lengdorf, Dorfen, Isen und Walperstskirchen rückten aus, um das Feuer zu löschen.

Am Gebäude, dessen Fassade und Innenräume durch Ruß -und Hitzeeinwirkung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise, die mit der Brandentstehung in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 08122-968-0 entgegen.