MARKTLEUTHEN, LKR. WUNSIEDEL. Donnerstagnacht brachen Unbekannte in einen Agrarhandel ein. Der Schaden ist erheblich. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, bis Freitagmorgen, 8 Uhr, stiegen Einbrecher über eine eingeschlagene Scheibe in den Verkaufsraum eines Agrarhandels in der Dieselstraße ein. Von dort stahlen die Unbekannten unter anderem einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Motorsägen und hochwertiges Werkzeug im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages.

Von einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in der Nachbarschaft des Agrarhandels fehlt außerdem ein Anhänger mit grauem Holzaufbau. Der Anhänger trug zuletzt das Kennzeichen: WUN-CD139.

Die Kriminalpolizei Hof hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Dieselstraße bemerkt? Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers machen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Hofer Kripo.