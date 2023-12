PERLESREUT, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am 28.12.2023 kam es bei Waldarbeiten zu einem schweren Betriebsunfall, bei dem sich ein 51-Jähriger tödliche Verletzungen zuzog.

Der 51-Jährige war mit Holzarbeiten an einer Böschung nahe Empertsreut beschäftigt. Kurz nach 14.00 Uhr kam er aufgrund eines fallenden Baums zu Sturz. Durch den Sturz in Hanglage erlitt er schwerwiegende Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 51-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Untersuchungen zum Unfallhergang übernommen. In diese mit eingebunden ist ebenfalls die land- und fortwirtschaftliche Berufsgenossenschaft.

Veröffentlicht: 29.12.2023, 15.55 Uhr