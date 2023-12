2778 – Feuerwerkskörper verletzt Einsatzkräfte

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (28.12.2023) zündeten mehrere bislang unbekannte Personen einen Feuerwerkskörper in Richtung von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei in der Hooverstraße.

Gegen 19.30 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes an der Örtlichkeit. Während der Aufräumarbeiten zündeten mehrere bislang unbekannte Personen im Bereich der Hooverstraße Ecke Centervilleschule einen Feuerwerkskörper, der im unmittelbaren Nahbereich der Einsatzkräfte losging. Dadurch wurden eine Feuerwehrfrau und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen sowie Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger ordnungsgemäß und achtsam mit Feuerwerkskörpern umzugehen. Die Polizei hat hierzu folgende Tipps, um Unfälle mit Feuerwerkskörpern zu verhindern:

- Erwerben und verwenden Sie nur geprüfte und zugelassene Feuerwerkskörper

- Versuchen Sie niemals Feuerwerk selbst zu basteln

- Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisungen

- Zünden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien und mit genügend Abstand zu Menschen, Tieren und leicht entzündlichen Materialien

- Feuern Sie Raketen nur aus senkrechten und sicher stehenden Behältern, z. B. leeren Flaschen im Getränkekasten - Richten Sie Feuerwerkskörper niemals auf Menschen, Tiere oder andere Gegenstände

- Heben Sie niemals Blindgänger auf oder entzünden Sie diese erneut

- Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand

- Verkürzen Sie keine Zündschnüre und bündeln Sie keine Feuerwerkskörper

Sie finden auch auf dem Facebook-Kanal des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ein kurzes Video dazu. Hier geht’s zum Video:

https://fb.watch/pd8qrO_faW/

Unter folgendem Link finden Sie Informationen zu den verschiedenen Kategorien an Feuerwerkskörpern und deren Einstufung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/041262/index.html

2779 – Verkehrsinfo

Augsburg – Aufgrund einer Versammlung am kommenden Samstag (30.12.2023) kann es im gesamten Stadtgebiet Augsburg in der Zeit von 16.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Versammlungsteilnehmer sind zu Fuß und mit Traktoren im Stadtgebiet unterwegs. In diesem Zuge sind mehrere Verkehrssperrungen notwendig. Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung auf den Strecken.

Folgende Bereiche können betroffen sein:

Ab ca. 16.00 Uhr Start an der Messe über die Rumplerstraße und die Haunstetter Straße in Richtung Schaezlerstraße.

Ab der Schaezlerstraße über den Klinkerberg, die Volkhartstraße, die Ludwigstraße und Karolinenstraße zum Ulrichsplatz.

Vom Ulrichsplatz zurück zur Messe.

Darüber hinaus ist im weiteren Innenstadtbereich und auch im öffentlichen Personennahverkehr mit Einschränkungen zu rechnen.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist ab 16.00 Uhr telefonisch für Anfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern unter der Telefonnummer 0821/323-1015 zu erreichen.

2780 – Auto verkratzt

Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (24.12.2023), 18.00 Uhr bis Mittwoch (27.12.2023), 13.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen geparkten VW in der Friedl-Urban-Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2781 - Unfallflucht

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (28.12.2023) kam es zu einer Unfallflucht im Unteren Talweg.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Skoda auf dem Parkplatz eines Möbelhauses. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2782 – Mülltonnen beschädigt

Innenstadt – Am vergangenen Donnerstag (28.12.2023) gegen 21.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt drei Mülltonnen in der Rottenhammerstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden im hohen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.