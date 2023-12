Alkohol im Straßenverkehr - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Insassen glücklicherweise unverletzt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und seitlich zum Liegen gekommen. Die Insassen blieben unverletzt. Ein Vortest wies auf eine Alkoholisierung des Fahrers hin.

In den ersten Stunden des Freitags, gegen 01.50 Uhr, war der Fahranfänger mit seinem Pkw auf der Hörsteiner Straße unterwegs. In einer Kurve kam das mit drei Personen besetzte Fahrzeug von der Straße ab und auf einer Wiese seitlich liegen. Die Insassen blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest erbrachte ein Ergebnis von rund 0,8 Promille, eine Blutentnahme folgte.

Zu Verletzungen führte der Unfall nicht. Der Unfallfahrer muss nun jedoch neben dem wirtschaftlichen Schaden, auch die Folgen eines Strafverfahrens und die führerscheinrechtlichen Konsequenzen tragen.

Unfallflucht auf der Autobahn – Pkw beschädigt

ASCHAFFENBURG. Auf der A3 ist am Donnerstag gegen 11:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost ein blauer Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen überholt worden. Dabei kam der Pkw nach rechts ab und touchierte die linke Seite des in Richtung Würzburg fahrenden Opel. Obwohl der Pkw dabei an der kompletten linken Seite beschädigt worden ist, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Zeit von Mittwochnachmittag, ab 16.15 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 14.00 Uhr, wurde ein schwarzer Fiat 500 beschädigt. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Mühlstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend, zwischen 18.15 Uhr und 19.15 Uhr wurde ein schwarzer Opel Insignia beschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Berliner Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.