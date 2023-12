GERMERING, LKR FÜRSTENFELDBRUCK. Am frühen Donnerstagabend (28.12.2023) wurden die Einsatzkräfte zum Brand einer Hecke in Germering gerufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 20:30 Uhr ging die Mitteilung über eine in Brand stehende Hecke in der Friedensstraße in Germering ein. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer zügig löschen, es wurden jedoch die Hecke auf einer Länge von fünf Meter, ein geparkter Pkw und ein Baustromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sowohl im Garten des Anwesens, als auch unter der Hecke Reste von abgebrannten Böllern aufgefunden wurden, geht man bislang davon aus, dass der unsachgemäße Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu dem Brand geführt hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.