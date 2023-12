2214. Einbruch in Geschäft – Altstadt

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 23:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch die Eingangstüre in ein Bekleidungsgeschäft im Untergeschoss der Stachus-Passage ein. Der unbekannte Täter entwendete Schuhe und Bekleidung im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter über den Haupteingang in Richtung U-Bahn.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, kräftige Statur, Parka, schwarze Trainingshose mit weißen Streifen, Brille, führte eine rote und eine weiße Tüte mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karlsplatz, Stachus-Passage, U-Bahnhof Karlsplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2215. Versuchter Taschendiebstahl; ein Tatverdächtiger festgenommen – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 20:00 Uhr, konnte eine Streife der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) einen 18-jährigen Tunesier, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, dabei beobachten, wie er vor einer Gaststätte in der Augustenstraße einen 44-Jährigen mit Wohnsitz in München ansprach und unvermittelt „antanzte“. Dabei suchte der 18-Jährige gezielt Körperkontakt, indem er sein Bein um das Bein des 44-Jährigen legte. Währenddessen versuchte der 18-Jährige ihm in die Jacken- und Hosentaschen zu greifen.

Als der 18-Jährige die Polizeibeamten erkannte, flüchtete er, konnte allerdings mehrere hundert Meter entfernt von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Der 18-Jährige führte keine Ausweisdokumente mit sich und verweigerte die Preisgabe seiner Identität gegenüber den Polizeibeamten.

Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung konnte die Identität mittlerweile festgestellt werden. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Taschendiebstahl eingeleitet.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 55 (Taschendiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

2216. Einsätze wegen des unerlaubten Zündens von Pyrotechnik – Stadt und Landkreis München

Mit dem Beginn des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen am Donnerstag, 28.12.2023, kam es bislang zu über 100 Einsätzen der Münchner Polizei wegen des unerlaubten Zündens dieser Gegenstände. Viele Bürger wählten den Notruf der Polizei, um sich über die Knallerei zu beschweren.

In den überwiegenden Fällen konnten die Polizeistreifen vor Ort niemanden mehr antreffen. Bei einigen Einsätzen wurden vor Ort Gruppen von Kindern oder Jugendlichen angetroffen. Sie wurden eindringlich belehrt, dass sie beim Zünden der Pyrotechnik Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz begehen. Teilweise wurde Pyrotechnik sichergestellt und an die Eltern übergeben.

Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 14:50 Uhr, wurde die Polizei von der Feuerwehr darüber informiert, dass wegen einer gezündeten Pyrotechnik im Außenbereich eines Verbrauchermarktes in Brunnthal die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei wurde die Situation überprüft.

Dabei wurde festgestellt, dass in einem dortigen Parkhaus Pyrotechnik gezündet wurde. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf Personen, die die Pyrotechnik gezündet hatten.

Durch den Alarm der Brandmeldeanlage wurden kurzzeitig Räumungsmaßnahmen in dem Gebäude durchgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.