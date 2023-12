REGENSBURG. Im Zeitraum vom 23.12.23 bis zum 28.12.2023 brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Regensburg ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und sucht Zeugen.

In der Blumenstraße in Regensburg ereignete sich im Zeitraum vom 23.12.23, 14:00 Uhr, bis zum 28.12.23, 14:00 Uhr, ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur betroffenen Wohnung. Sie entwendeten mehrere Haushaltsgegenstände im niedrigen vierstelligen Eurobereich und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.