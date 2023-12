FÜSSEN. Am Donnerstag, dem 28.12.2023, kam es gegen 14:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall am Grenztunnel der BAB 7 in Füssen. Ein Pkw-Fahrer befuhr aus bis dato unbekannten Gründen am Ende des zweistreifigen Ausbaus der BAB 7 in Richtung Österreich den Gegenfahrstreifen und überholte mehrere Fahrzeuge. Auf einmal wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und prallte in das Heck eines dort fahrenden Kleintransporters. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, die beiden Insassen des Transporters leicht bis mittelschwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Grenztunnel war in beiden Fahrtrichtungen bis ca. 17:00 Uhr gesperrt. Es kam zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Füssen. Warum der Unfallverursacher den linken Fahrstreifen nutzte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

(VPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).