Betriebsunfall - 35-Jähriger leicht verletzt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Betriebsunfall am Mittwochabend hat ein Logistikmitarbeiter leichte Verletzungen erlitten und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt zu den genauen Umständen.

Dem Sachstand nach koppelte der 35-Jährige gerade einen Sattelanhänger an eine Terminalzugmaschine, als sich das Gespann aufgrund der nicht angezogenen Handbremse in Bewegung setzte. Beim Versuch, das Gespann zu stoppen, wurde er zwischen dem Fahrzeug und einer Gebäudewand teilweise eingeklemmt. Der Mann musste leicht verletzt mit einer Quetschung am Arm in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Eine Beteiligung Dritter konnte unterdessen ausgeschlossen werden.

Unfall mit mehreren Schwerverletzten

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwochvormittag stießen zwei Fahrzeuge in der Treibgasse zusammen. Ein Pkw touchierte in der Folge drei Fußgänger, die schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Gegen 09:30 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Renault aus dem Parkhaus Stadthalle in die Treibgasse. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Ford und touchierte diesen mit ihrer Fahrzeugfront an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehsteig abgewiesen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit drei Fußgängern, die in der Folge stürzten und schwer verletzt wurden. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 12.000 Euro.

Einbruch in Reisebüro - Polizei sucht Zeugen

KROMBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch Zugang zu einem Reisebüro verschafft. Die Polizei Alzenau ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich ein Unbekannter zwischen Dienstag, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr, über eine Türe gewaltsam Zutritt zu einem Büro verschafft. Dort öffnete er lediglich einen Schrank mit Prospekten und ging ohne Beute wieder.

Die Alzenauer Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Firmeneinbruch - Tür aufgehebelt - Keine Beute

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der letzten sieben Tage hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang zu einer Firma verschafft. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Dem Sachstand nach haben der oder die Täter im Zeitraum von Donnerstag, dem 21. Dezember, 18.00 Uhr und dem gestrigen Mittwoch, 15.00 Uhr eine Metalltür aufgehebelt und sich so Zugang zu der Firma im Nordring verschafft. Die Täter verließen das Areal ohne Beute gemacht zu haben und entkamen unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Firma - Kleintransporter und Kupfer entwendet

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Von Dienstag auf Mittwoch haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Firma verschafft. Die Täter entwendeten neben Bargeld, auch Kupfer sowie einen Kleintransporter.

Dem Sachstand nach verschafften sich der oder die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 17.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Die Täter hebelten das Fenster einer Werkshalle in der Erlenbacher Straße auf und gelangten so in das Innere. Hier entwendeten sie Bargeld und Kupfer in noch unbekannter Höhe, zudem einen firmenzugehörigen Ford Transit. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird derzeit erhoben.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt, prüft etwaige Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Sachverhalten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Obernburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum von Donnerstag (21.12.2023), 14:00 Uhr, bis Mittwoch (27.12.2023), 12:00 Uhr, wurden an einer Gartenhütte in der Mörswiesenstraße eine Fensterscheibe eingeschlagen und zwei Konservendosen entwendet.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße an einem geparkten schwarzen Audi A3 der rechte Nebelscheinwerfer beschädigt.

ASCHAFFENBURG / OBERNAUER KOLONIE. Im Zeitraum von Dienstag, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, wurde in der Obernauer Straße ein geparkter roter Ford Fiesta mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Montagvormittag bis Mittwochmorgen, um 07.00 Uhr wurde die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Elsavatalstraßae beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.