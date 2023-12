ALDERSBACH, LKR. PASSAU. Am gestrigen Mittwoch (27.12.2023) geriet gegen 13.35 Uhr eine Autowerkstatt in der Uttigkofener Straße in Brand, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im hinteren Gebäudebereich während Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug aus. Die in der Werkstatt befindlichen Personen konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der Brand konnte durch die Feuerwehrkräfte schließlich gelöscht, ein Übergreifen auf den vorderen Gebäudeteil weitestgehend verhindert werden. Dennoch wurde das gesamte Dach in Mittleidenschaft gezogen.

Ersten vorläufigen Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 - 150.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Ob Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug Auslöser des Brandes waren, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Diese dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 28.12.2023, 13.40 Uhr