ERLANGEN. (1489) Im Zeitraum von Samstagabend (23.12.2023) bis Mittwochmorgen (27.12.2023) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Baumarkt im Erlanger Osten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 20:20 Uhr und 07:15 Uhr gelangte der unbekannte Täter vermutlich über den zum Außenbereich führenden Zaun auf das Gelände des Baumarkts in der Kurt-Schumacher-Straße. Von dort aus verschaffte er sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. In den Innenräumen stemmte er diverse Schubladen bzw. Schränke auf und flüchtete mit Beute in Form von Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die über den in Frage kommenden Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel