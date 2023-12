2209. Sachbeschädigung durch Pyrotechnik – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 19:45 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung von einer Passantin, dass soeben zwei Personen einen Parkscheinautomaten in der Theresienstraße beschädigen würden. Umgehend wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die bislang unbekannten Täter haben einen pyrotechnischen Gegenstand in eine Öffnung des Automaten eingeführt und angezündet. Durch die Umsetzung der Pyrotechnik wurde der Automat total beschädigt. Nach der Tat flüchteten die beiden unbekannten Täter in Richtung Schleißheimer Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer Bomberjacke und hellblauer Jeans

Täter 2:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, bekleidet mit einem grauen Sweatshirt, ärmelloser schwarzer Weste und hellblauer Jeans, trug eine Bauchtasche

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Theresienstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2210. Sachbeschädigung durch Brandstiftung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ramersdorf

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 18:45 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf 110 die Mitteilung, dass eine Mülltonne in einem Müllhäuschen vor einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Langbürgener Straße brennen würde. Der Mitteiler konnte eine Person sehen, die sich kurz nach dem Brand in der Nähe des Brandortes befand. Die ebenfalls verständigte Berufsfeuerwehr löschte den Brand.

Durch eine Streife der Polizeiinspektion 23 (Giesing) konnte aufgrund der vom Zeugen abgegebenen Beschreibung ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München im Umfeld angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

2211. Einbruch in Lebensmittelgeschäft – Laim

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 04:50 Uhr, bemerkte ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäftes, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Geschäft, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen im Geschäft befindlichen Standtresor mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Samstag, 23.12.2023, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 04:50 Uhr, im Bereich der Joergstraße, Gotthardstraße, Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2212. Polizeieinsatz aufgrund unklarer Gefahrensituation – Untere Au

Am Mittwoch, 27.12.2023, gegen 20:45 Uhr, verständigte eine Passantin im Bereich der Reichenbachbrücke den Notruf der Polizei, nachdem sie beobachten konnte, wie ein Mann mit einer mitgeführten Axt gegen das Brückengelände schlug. Anschließend ging der Mann mit der Axt in Richtung Innenstadt.

Eine Streife des Münchner Unterstützungskommandos konnte im Rahmen der Fahndung den Mann antreffen. Die Axt befand sich zu diesem Zeitpunkt im Rucksack des Mannes und wurde präventiv sichergestellt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Aufgrund der Gesamtsituation und des Verhaltens des 27-Jährigen wurde er in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. An der Brücke entstand kein Sachschaden.

2213. Widerstand gegen Polizeibeamte – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 25.12.2023, gegen 00:10 Uhr, rief ein Pkw-Fahrer beim Notruf der Polizei an, da eine betrunkene Frau auf der Fahrbahn umherlief und er daraufhin stark abbremsen musste. In der Folge schlug die Dame auf das Fahrzeug des Mitteilers, welches dabei nicht beschädigt wurde.

Vor Ort konnten die eingesetzten Streifen die Frau feststellen. Es handelt sich hierbei um eine 46-Jährige mit Wohnsitz in München. Die 46-Jährige beleidigte bei der anschließenden Kontrolle die eingesetzten Polizeibeamten und zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Da sie sich gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und diese körperlich anging musste sie gefesselt und auf die örtlich zuständige Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht werden. Dabei trat sie nach einem Beamten, sodass dieser leicht verletzt wurde.

Die 46-Jährige musste in polizeilichen Gewahrsam genommen werden aus welchem sie gegen 05:30 Uhr wieder entlassen wurde. Sie wurde aufgrund Beleidigung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.