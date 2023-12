Fürstenfeldbruck. Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 22.12.2023, 14.00 Uhr und 24.12.2023, 14.30 Uhr, in eine Lackiererei in der Zadarstraße in Fürstenfeldbruck ein und entwendeten aus einem gewaltsam geöffneten Tresor Bargeld im unteren vierstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Ein vergessenes Weihnachtsgeschenk, brachte den Einbruch am 24.12.2023 ans Licht. Eine Mitarbeiterin, die ihr Geschenk im Büro der Firma hatte liegen lassen, eilte gegen 14.30 Uhr zurück, um ihr Päckchen noch rechtzeitig vor Heiligabend abzuholen. Dabei entdeckte sie, dass das ganze Büro durchwühlt worden war. Der ca. eine Meter hohe Firmentresor stand nicht mehr an seinem Aufstellungsort und die hintere Notausgangstüre war aufgebrochen.

Der aufgeflexte Tresor konnte wenig später im hinteren Teil der Firma, im Rahmen der polizeilichen Spurenabsuche leer aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die vor Weihnachten verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe der Lackiererei gemachte haben, diese unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.