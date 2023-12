PARSBERG, LKR. NEUMARKT I. D. OPF. Am Mittwoch, den 27. Dezember, kam es in Parsberg zu einem vollendeten Tötungsdelikt zum Nachteil einer 48-jährigen Frau. Ein 26-jähriger Mann wurde ebenfalls schwer verletzt. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermittelt nun das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg.

Am Mittwoch, den 27.12.2023, kurz vor Mitternacht befand sich eine 48-jährige Bulgarin zusammen mit einem 26-jährigen Äthiopier in ihrer Wohnung in Parsberg, als plötzlich eine Person die Wohnung betrat. Im weiteren Verlauf wurden die 48-Jährige und der 26-jährige Mann mit einem Stichgegenstand verletzt. Die Polizei wurde unmittelbar nach der Tat alarmiert. Dadurch waren innerhalb kürzester Zeit mehrere Streifenbesatzungen sowie Kräfte des Rettungsdienstes am Tatort. Für die schwer verletzte Frau kam jede Hilfe zu spät und sie erlag ihren Verletzungen. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden sogleich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einem Tatverdächtigen eingeleitet, welcher in der Nähe des Tatortes in einem Waldstück tot aufgefunden wurde.

Die Kriminalpolizei Regensburg geht nach aktuellem Ermittlungsstand von einer Beziehungstat aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung war nicht gegeben. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg die weiteren Ermittlungen.